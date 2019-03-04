Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов

Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам. При этом ответственнее всех к погашению задолженности по кредитам подходят жители Крыма и Севастополя, сообщает «РИА Новости».

В список самых дисциплинированных также вошли Ненецкий автономный округ, Чувашия, Чукотский автономный округ, Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ и Марий Эл. «Доля просроченной задолженности по кредитам населения у этих регионов на 1 января 2019 года была ниже 3,7%», — отмечается в исследовании.

Высокая доля «просрочки», помимо Ингушетии, зафиксирована в Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее. Исследователи сообщают, что за 2018 год занимавшая ранее 69-е место Северная Осетия опустилась в последнюю пятерку регионов с просроченной задолженностью по кредитам. В свою очередь из отрицательного топ-5 смогла выбраться Кабардино-Балкария.