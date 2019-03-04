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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Машина врезалась в израильских военных на Западном берегу Иордана

На Западном берегу реки Иордан, примерно в 10 км к северо-западу от палестинского города Рамалла (территории, которую Палестина считает оккупированной военными Израиля), автомобиль врезался в группу израильских военнослужащих, сообщает Reuters. Reuters называет нападавших палестинцами.

В результате происшествия, как уточняет Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (IDF), пострадали двое военнослужащих. Израильские солдаты после происшествия открыли огонь по нападавшим. Двое из них погибли, еще один получил ранения. Согласно предварительному расследованию, «похоже, что это была [террористическая] атака», заявили израильские военные.

Террористы, по их данным, наехали на нескольких солдат, которые остановились на обочине дороги у въезда в деревню Нима (N’ima). После инцидента в район происшествия было направлено подкрепление, добавили в IDF.

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Пострадавших израильских солдат эвакуировали с помощью вертолетов. Один из них серьезно ранен, уточнили военные.​

Контроль над Западным берегом Иордана Израиль захватил в результате Шестидневной войны в 1967 году. Палестинцы стремятся создать там и в управляемом исламистским движением ХАМАС секторе Газа государство со столицей в Восточном Иерусалиме.​ Мирные переговоры между Израилем и Палестиной провалились в 2014 году.

Теги: Израиль, Палестина
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