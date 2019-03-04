Захарова связала «катастрофический» Brexit и дело Скрипалей

«Трагикомическое» дело Скрипалей позволяет правительству премьер-министра Терезы Мэй отвлекать внимание от проблем с Brexit. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде», посвященное годовщине событий в Солсбери.

По мнению дипломата, ситуация с Brexit «катастрофическая»: действия Мэй не находят поддержки как внутри страны, так и на международном уровне. «Все новые всплески по Скрипалям приходились на самые сложные и дискуссионные вопросы по Brexit. Это был прекрасный способ отвлечь внимание для объяснения собственному населению провала в отношениях с Брюсселем», — сказала Захарова.

Она также напомнила, что в России продолжается следствие по делу об отравлении Скрипалей: «Если кому-то где-то кажется, <...> что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Мы люди вежливые и терпеливые».

Кроме того, Захарова усомнилась в наличии у Британии каких-либо доказательств причастности России к покушению. По ее мнению, Лондон ведет только «наглую и хамскую» провокационную деятельность.​