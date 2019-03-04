В США из-за двух торнадо погибли 14 человек

В результате двух торнадо в округе Ли (штат Алабама) погибли не менее 14 человек, пишет местный канал WSFA со ссылкой на шерифа округа Джея Джонса.

По его словам, количество погибших еще может вырасти — некоторые люди пока считаются пропавшими без вести. Кроме того, несколько человек с серьезными травмами были доставлены в больницу.

WSFA и Associated Press отмечают, что сильнее всего от торнадо пострадал населенный пункт Борегар, где разрушены или получили повреждения многие дома. В понедельник, 4 февраля, в округе будут закрыты все школы. По данным ресурса Power Outage, который отслеживает перебои с электроэнергией в США, по состоянию на 03:49 мск в Алабаме и соседней Джорджии из-за торнадо остались без света более 35 тыс. человек.

В конце декабря более 20 человек пострадали из-за торнадо в американском штате Иллинойс. Тогда стихия полностью или частично разрушила более 100 домов.