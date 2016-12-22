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Более 20 человек пострадали во время торнадо в Иллинойсе
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Более 20 человек пострадали во время торнадо в Иллинойсе
Общество, 04:29
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Более 20 человек пострадали во время торнадо в Иллинойсе

Из-за торнадо в американском штат Иллинойс пострадал по меньшей мере 21 человек. Кроме того, стихия полностью или частично разрушила более 100 домов. Об этом сообщает CNN.

По словам губернатора штата Брюса Ронера, трое пострадавших находятся в больнице, еще 18 получили незначительные повреждения.

В Айове из-за торнадо пострадали 17 человек
Общество

Как отмечает телеканал, торнадо повредило линии электропередач, в результате чего более 2 тыс. жителей города Тейлорвилл остались без света.

Помимо этого власти штата Джорджия пытаются выяснить, было ли торнадо причиной повреждений инфраструктуры военно-морской базы Кингс-бей, где также пострадали двое военнослужащих.

Теги: торнадо , Иллинойс
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