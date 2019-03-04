Медведев заявил о «худших подозрениях» перед выборами на Украине

Медведев заявил о «худших подозрениях» перед выборами на Украине

Премьер-министр обвинил Киев в нарушении демократических норм при проведении президентской кампании. Правящему режиму на Украине есть что скрывать, считает Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Россия готова к диалогу с новыми властями Украины, но сомневается в легитимности предстоящих президентских выборов в стране. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии своего визита в Болгарию.

«На Украине идет резкая, грязная кампания перед выборами президента <...> Мы в России до сих пор не понимаем, c кем на Украине можно разговаривать», — сказал Медведев.

Однако, по его словам, Москва открыта для контактов с новым руководством Украины. Впрочем, премьер подчеркнул, что для России важно, чтобы победивший кандидат выиграл выборы честно.

«Важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций. Недавние события заставляют подозревать худшее», — сказал премьер, подчеркнув, что избирательная кампания на Украине проходит «с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм».