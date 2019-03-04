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Выборы на Украине ,  
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Медведев заявил о «худших подозрениях» перед выборами на Украине
Премьер-министр обвинил Киев в нарушении демократических норм при проведении президентской кампании. Правящему режиму на Украине есть что скрывать, считает Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Россия готова к диалогу с новыми властями Украины, но сомневается в легитимности предстоящих президентских выборов в стране. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии своего визита в Болгарию.

«На Украине идет резкая, грязная кампания перед выборами президента <...> Мы в России до сих пор не понимаем, c кем на Украине можно разговаривать», — сказал Медведев.

Однако, по его словам, Москва открыта для контактов с новым руководством Украины. Впрочем, премьер подчеркнул, что для России важно, чтобы победивший кандидат выиграл выборы честно.

«Важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций. Недавние события заставляют подозревать худшее», — сказал премьер, подчеркнув, что избирательная кампания на Украине проходит «с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм».

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Он привел в пример закрытие Киевом избирательных участков на территории России, а также запрет на наблюдение за выборами для россиян. Это «самые грубые нарушения международных демократических норм», резюмировал премьер. «Такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать», — сделал вывод Медведев.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В начале февраля Центральная избирательная комиссия страны завершила регистрацию кандидатов — в выборах примут участие 44 человека.​

Автор: Артем Губенко
Теги: Украина, Дмитрий Медведев, Интервью
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