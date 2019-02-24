Неизвестный обстрелял полицейских в Астраханской области

В селе Бахтемир Астраханской области неизвестный обстрелял из ружья полицейских, один сотрудник полиции получил ранение. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Местные жители сообщили в правоохранительные органы о мужчине с ружьем, который гулял по селу, на место выехал наряд полиции. Неизвестный отказался сдать оружие и открыл огонь по прибывшим полицейским, один из них получил ранения. Стрелявший мужчина был убит.

По факту произошедшего возбудили дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). На месте происшествия работает следственная группа.

На сайте регионального управления МВД уточняется, что в ходе инцидента гражданские лица и их имущество не пострадали.