Неизвестный обстрелял полицейских в Астраханской области

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,18 EUR Бирж. 74,09 -0,22 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,04 64,92 EUR Нал. 74,98 73,72 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1330 -0,0004 BTC/USD Бирж. 3 904,90 -307,35 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 22 фев, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 22 фев, 12:19
Режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому Общество, 17:47 В Бангладеш неизвестный попытался захватить самолет Общество, 17:23 Время просыпаться: как нормализовать сон РБК и Philips, 17:15 Неизвестный обстрелял полицейских в Астраханской области Общество, 17:15 Чемпионат Англии по футболу. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Онлайн Спорт, 17:05 Семен Павличенко впервые в карьере выиграл Кубок мира по санному спорту Спорт, 16:51 Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Нетаньяху 27 февраля Политика, 16:37 МИД Швеции вызвал посла России из-за маневров Су-27 Политика, 16:33 Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фоторепортаж Общество, 16:22  Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на ЧМ Спорт, 16:17 ВГТРК назвала вероятные цели «Циркона» в США в случае угрозы для России Политика, 16:01 В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова Политика, 16:00 Кольский полуостров на авто: как доехать до полярного сияния с комфортом РБК и Haval​, 15:59 В Индии более 140 человек скончались от отравления алкоголем Общество, 15:08
Общество ,  
0 
Неизвестный обстрелял полицейских в Астраханской области

В селе Бахтемир Астраханской области неизвестный обстрелял из ружья полицейских, один сотрудник полиции получил ранение. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Местные жители сообщили в правоохранительные органы о мужчине с ружьем, который гулял по селу, на место выехал наряд полиции. Неизвестный отказался сдать оружие и открыл огонь по прибывшим полицейским, один из них получил ранения. Стрелявший мужчина был убит.

Общество
В Нальчике неизвестные с ножами напали на полицейских

По факту произошедшего возбудили дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). На месте происшествия работает следственная группа.

На сайте регионального управления МВД уточняется, что в ходе инцидента гражданские лица и их имущество не пострадали.

В конце января в Нальчике четверо неизвестных напали на сотрудников полиции с ножами. Ранение получил один полицейский. Двое нападавших были убиты, еще двое ранены. Позднее еще один из злоумышленников скончался по дороге в больницу. СК возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Теги: стрельба, Астраханская область
Материалы по теме
Подозреваемого в наезде на полицейского в Москве задержали
Общество
В Москве подозреваемый сбил пытавшегося его задержать полицейского
Общество
В Чечне в лесу обнаружили тело обстрелявшего передвижной пост МВД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter