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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Полиция Крыма прокомментировала задержание в Симферополе священника ПЦУ

Полиция Крыма прокомментировала информацию о задержании в Симферополе своего священника — Крымского архиепископа православной церкви Украины (ПЦУ) Климента (Куща). В пресс-службе ГУ МВД по полуострову сообщили РБК, что пока не комментируют информацию о задержании украинского священнослужителя.

«Пока никак не комментируем эту информацию», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве не ответили на дополнительный вопрос о том, является ли эта информация ложной.

3 марта на сайте ПЦУ появилась информация о задержании украинского архиепископа. Последние сведения о нем, что его везут в Киевское районное отделение полиции. Отмечается, что архиепископ Климент, который является главой Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить судебное рассмотрение дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону. В 12:15 по киевскому времени связь с задержанным была утеряна, отмечается на сайте ПЦУ.

Общественный деятель, гендиректор Национального газетно-журнального издательства Андрей Щекун сообщил в своем Facebook, что архиепископа Климента повезли в центральный райотдел полиции, который находится на улице Футболистов, 20.

«По состоянию на 13:20 архиепископ ждет следователя и адвокатов в центральном райотделе полиции в Симферополе», — отметил Щекун.

Теги: Крым, Украинская православная церковь, задержание
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