В Москве открыли движение на МКАД после аварий с 40 автомобилями

В Москве открыли движение на МКАД после аварий с 40 автомобилями

Движение на 60-м километре МКАД, где столкнулись несколько десятков автомобилей, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает ТАСС.

По информации ведомства, движение открыли около 11:20.

Как сообщает Московский транспорт в Twitter, все аварии на МКАД разобраны. Там также подчеркнули, что на автодороге было ДТП с участием 19 машин.

В Twitter ЦОДД говорится, что на МКАД, «где сегодня особенно сложно», работают девять экипажей дорожного патруля.