Глава Vale ушел во временную отставку после прорыва дамбы в Бразилии

Глава Vale ушел во временную отставку после прорыва дамбы в Бразилии

Президент бразильской корпорации Vale Фабио Шварцман подал во временную отставку после того, как из-за прорыва принадлежащей компании дамбы погибло 186 человек. Совет директоров ее принял, сообщает телеканал Globo.

В письме к совету Шварцман призвал временно отстранить его от работы «для обеспечения непрерывности деятельности компании и поддержки жертв и их семей». Временно исполнять обязанности президента корпорации будет исполнительный директор Эдуардо Бартоломео, который занимается работой с черными металлами.

Телеканал добавляет, что с предложением отстранить Шварцмана и еще 13 сотрудников компании выступила группа, которая занимается расследованием происшествия.

Газета Estado de S. Paulo сообщает, что помимо Шварцмана о временном отстранении попросили еще три директора Vale, и совет также принял их отставку.