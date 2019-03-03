Число пострадавших в ходе протестов в Алжире достигло 183 человек

Число пострадавших в результате протестов в Алжире возросло до 183 человек. Об этом сообщает агентство APS со ссылкой на министерство здравоохранения.

Ранее было известно о 63 пострадавших и одном погибшем. Агентство Reuters со ссылкой на местные власти отмечает, что причиной смерти одного человека стал сердечный приступ. При этом ASP сообщало со ссылкой на заявление Главного управления национальной безопасности страны, что 56 из пострадавших являются полицейскими.

Акции протеста в городах Алжира прошли в пятницу, 1 марта. В результате задержали 45 человек.

Митингующие выступили против решения 81-летнего лидера страны Абдель Азиза Бутефлики участвовать в предстоящих президентских выборах, которые пройдут 18 апреля. Бутефлика находится у власти с 1999 года.

При этом издания Al Mayadin и Youm7 со ссылкой на источники отмечали, что президент Алжира находится в критическом состоянии в больнице Женевы. Собеседники сообщали, что Бутефлика доставили в реанимацию, и врачи не могут дать ему справку о том, что он способен выполнять свои обязанности.