СМИ сообщили о критическом состоянии президента Алжира

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика находится в критическом состоянии в больнице Женевы. Об этом сообщает Al Mayadin и Youm7 со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По словам источников, 82-летний глава Алжира госпитализирован в университетскую больницу Женевы, а не в ту, где он регулярно проходит осмотры.

Отмечается, что Бутефлика находится в реанимации и врачи не могут выдать ему справку, что он способен выполнять свои обязанности. По словам источников, президенту Алжира должны были сделать операцию, но его состояние здоровья этого не позволяет.

Gulf Online со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает, что Бутефлика решил не предоставлять документы для выдвижения на пятый срок. По их словам, в ближайшее время будет принято решение об отказе от участия в выборах.

Накануне стало известно, что президентский самолет вернулся в Алжир без Бутефлики. СМИ со ссылкой на источники писали, что, согласно медицинскому заключению, Бутефлика «полностью неспособен выполнять какие-либо задачи».