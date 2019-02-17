Мужчина погиб после драки с охранником у здания Минкомсвязи в Москве

Мужчина погиб после драки с охранником у здания Минкомсвязи в Москве

Мужчина умер после драки на охраняемой территории на Тверской улице в центре Москвы, сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным, инцидент произошел утром 17 февраля между 51-летним охранником и прохожим 1996 года рождения. Между мужчинами произошел словесный конфликт, затем завязалась драка, в ходе которой оба участника упали на землю. «Молодой человек перестал подавать признаки жизни», — сообщает СК. На место прибыли сотрудники скорой помощи, они констатировали смерть прохожего.

Драка произошла возле здания Центрального телеграфа (Тверская, 7), где расположено Минкомсвязи. Пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков заявил агентству «Москва», что прохожий сам напал на охранника, о чем свидетельствуют записи с камер. В ходе потасовки он просил свидетелей позвать помощь», — сказал Новиков и добавил, что министерство занимает незначительную часть здания на ул. Тверской, 7, остальные помещения сдаются самым разным организациям.

По данным источников РЕН ТВ и «МК», погибший в драке у здания Минкомсвязи — 22-летний чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов из Орловской области. По предварительной информации, он шел из ночного клуба и заблудился, сообщает «МК». Как отмечает издание, одна из возможных причин смерти — сердечная недостаточность.

Следствие начало проверку по факту произошедшего.