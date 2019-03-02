Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с днем рождения, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Горбачеву 2 марта исполняется 88 лет.

Путин отметил, что в России и за ее пределами Горбачева знают как авторитетного государственного и общественного деятеля с огромным опытом. По словам российского президента, Горбачев и в настоящее время активно вовлечен в экспертные дискуссии, вносит значимый вклад в диалог по важнейшим проблемам современности.

«Желаю Вам доброго здоровья и бодрости духа», — написал Путин.

Горбачев занимал пост президента СССР с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года, до этого был председателем Верховного совета СССР. В 1991 году основал Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд). Горбачев получил ряд значительных наград и званий, в том числе Нобелевскую премию мира (1990).