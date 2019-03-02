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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Baring Vostok прокомментировал решение суда по фигуранту дела Дельпалю

Инвестиционный фонд Baring Vostok обжалует решение Мосгорсуда, который оставил под арестом директора финансового департамента компании Филиппа Дельпаля. Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

Компания убеждена в правомерности действий своих коллег и считает их действия соответствующим законам, говорится в заявлении. Также Baring Vostok пообещал отстаивать интересы сотрудников компании и подчеркнул, что не согласен с обвинениями против них.

Гражданин Франции Филипп Дельпаль — один из фигурантов дела о мошенничестве на сумму 2,5 млрд руб. Также по нему проходят основатель Baring Vostok Майкл Калви, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, руководитель «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев (он также был главой правления банка «Восточный»).

По версии следствия, Калви в феврале 2017 года убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд руб. При этом следствие считает, что реальная рыночная стоимость составляла 600 тыс. руб.

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Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Фигуранты были задержаны в Москве в середине февраля, суд арестовал их до 13 апреля. Никто из них вину не признает. В Baring Vostok дело связывают с корпоративным конфликтом, участником которого был заявитель — Шерзод Юсупов.
 

Теги: Baring Vostok, Мосгорсуд, арест
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