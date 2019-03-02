Baring Vostok прокомментировал решение суда по фигуранту дела Дельпалю

Инвестиционный фонд Baring Vostok обжалует решение Мосгорсуда, который оставил под арестом директора финансового департамента компании Филиппа Дельпаля. Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

Компания убеждена в правомерности действий своих коллег и считает их действия соответствующим законам, говорится в заявлении. Также Baring Vostok пообещал отстаивать интересы сотрудников компании и подчеркнул, что не согласен с обвинениями против них.

Гражданин Франции Филипп Дельпаль — один из фигурантов дела о мошенничестве на сумму 2,5 млрд руб. Также по нему проходят основатель Baring Vostok Майкл Калви, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, руководитель «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев (он также был главой правления банка «Восточный»).

По версии следствия, Калви в феврале 2017 года убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд руб. При этом следствие считает, что реальная рыночная стоимость составляла 600 тыс. руб.