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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта «дела Baring Vostok» Дельпаля

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу директора финансового департамента фонда Baring Vostok гражданина Франции Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения», — огласила приговор судья Татьяна Хренова.

В суде Дельпаль выступал при помощи переводчика. Бизнесмен перед началом заседания просил отложить рассмотрение апелляционной жалобы на три дня, чтобы получить возможность ознакомиться с приобщенными материалами дела на родном для него французском языке. Адвокаты обвиняемого сослались на то, что Дельпаль находился в суде более девяти часов без еды. Суд отклонил ходатайство, сославшись на то, что защите и обвиняемому уже было предоставлено дополнительное время для перевода и ознакомления с необходимыми документами.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Филиппа Дельпаля задержали вместе с основателем Baring Vostok Майклом Калви, партнером Ваганом Абгаряном, директором по инвестициям Иваном Зюзиным, советником главы правления Норвик Банка Алексеем Кордичевым (он также был главой правления банка «Восточный») и руководителем «Первого коллекторского бюро» Максимом Владимировым. Следователи обвиняют их в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд руб. При этом реальная рыночная стоимость, полагает обвинение, составляла 600 тыс. руб.

Мнение
Сергей Белоусов Вопрос репутации: почему власти стоит вмешаться в «дело Baring Vostok»

Baring Vostok — инвестиционная компания, которая специализируется на вложениях в России и странах СНГ. Первым ее проектом в 1994 году стала FGI Wireless (позднее «ВымпелКом»).

Всего за 25 лет Baring Vostok инвестировала в десятки компаний. Среди них «СТС Медиа», «Авито», Тинькофф Банк, «ВкусВилл», «Папа Джонс», аптечная сеть «А5», Европейский медицинский центр, «Яндекс».

Уроженец американского штата Висконсин Калви работал в Baring Vostok с 1994 года. До этого он занимался вопросами инвестиций в энергетические проекты в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

Теги: Baring Vostok, Мосгорсуд, арест
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