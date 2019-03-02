Генштаб сообщил о новой стратегии России на основе сирийского опыта

Генштаб сообщил о новой стратегии России на основе сирийского опыта

В России разработали новую практическую область стратегии на основе обобщения и внедрения сирийского опыта. Об этом на общем собрании Академии военных наук сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, передает ТАСС.

По словам Герасимова, речь идет о выполнении задач по защите и продвижению национальных интересов России за пределами ее территории.

Основой реализации стратегии начальник Генштаба назвал «создание самодостаточной группировки войск на основе формирований одного из видов вооруженных сил, обладающего высокой мобильностью и способного внести наибольший вклад в решение поставленных задач». Он пояснил, что в Сирии эту роль выполняют формирования Воздушно-космических сил.

Условия реализации стратегии, как отметил Герасимов, — это завоевание и удержание информационного превосходства, опережающая готовность систем управления и всестороннего обеспечения и скрытное развертывание необходимой группировки.