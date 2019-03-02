Генштаб заявил о разработке США стратегии «Троянский конь» против России

По мнению Генштаба, новая концепция основана на совокупности политического давления и военной силы. О подобной концепции 19 февраля рассказывал начштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн

Валерий Герасимов (Фото: Пресс-служба Минобороны / РИА Новости)

США работают над стратегией «Троянский конь», которая подразумевает совмещение инструментов политического давления внутри России с военным ударом. Об этом, как передает ТАСС, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «Троянский конь». Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам», — сказал Герасимов.

По словам начальника Генштаба, Россия в ответ готовит «стратегию активной обороны», в работе над которой принимают участие «военные ученые». «Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди», — заявил Герасимов.

О военной стратегии тайного проникновения ранее в феврале рассказал начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн во время выступления в Брукингском исследовательском институте. В выступлении Гольдфейн объяснил, что концепция предполагает скрытое проникновение военнослужащих на территорию противника по суше, морю и воздуху. Ведущую роль в этой стратегии должен играть построенный по технологии стелс истребитель F-35, оснащенный высокоточным оружием. «В конечном счете это сетевая война в режиме реального времени, где не только самолеты или подводные лодки, но и сухопутные войска должны быть невидимками», — объяснял Голдфейн. В качестве вероятных противников США в подобном конфликте он называл Россию и Китай.

Вместе с тем американский генерал в опубликованном на YouTube выступлении не говорил о том, что Пентагон намеревался использовать в этой стратегии элементы политического давления, в том числе «пятую колонну», и не упоминал в выступлении «Троянского коня». Сравнение новой стратегии Пентагона с идеей «Троянского коня» приводилось в материале немецкого интернет-портала Telepolis. Ссылаясь на статью Telepolis, агентство «РИА Новости» 22 февраля опубликовало материал с заголовком: «США готовят стратегию «Троянского коня» против России и Китая, сообщили СМИ».