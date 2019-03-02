Роспотребнадзор изъял 400 тонн некачественного мяса в 2018 году

В 2018 году из обращения изъяли около 400 тонн некачественного мяса и мясной продукции, сообщает Роспотребнадзор. В 2017 году этот показатель составил около 300 тонн. По данным ведомства, ежегодно около 90% от забракованной продукции приходится на продовольственное сырье.

В прошлом году специалисты ведомства исследовали около 150 тыс. проб мяса и продуктов его переработки на соответствие установленным требованиям. Как отмечает Роспотребнадзор, исследование показало, что доля не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям проб «на протяжении последних лет не превышает 1,0%». По микробиологическим показателям не соответствуют около 4% проб.

Исследование Роспотребнадзора выявило, что в 2018 году каждый третий проверенный объект реализовывал продукцию без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность (в 2017 году — каждый пятый).

Ведомство подчеркнуло, что приняло меры по всем фактам обнаруженных нарушений, в том числе наложило штрафы на сумму более 146 млн руб.