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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Роспотребнадзор изъял 400 тонн некачественного мяса в 2018 году

В 2018 году из обращения изъяли около 400 тонн некачественного мяса и мясной продукции, сообщает Роспотребнадзор. В 2017 году этот показатель составил около 300 тонн. По данным ведомства, ежегодно около 90% от забракованной продукции приходится на продовольственное сырье.

В прошлом году специалисты ведомства исследовали около 150 тыс. проб мяса и продуктов его переработки на соответствие установленным требованиям. Как отмечает Роспотребнадзор, исследование показало, что доля не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям проб «на протяжении последних лет не превышает 1,0%». По микробиологическим показателям не соответствуют около 4% проб.

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Исследование Роспотребнадзора выявило, что в 2018 году каждый третий проверенный объект реализовывал продукцию без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность (в 2017 году — каждый пятый).

Ведомство подчеркнуло, что приняло меры по всем фактам обнаруженных нарушений, в том числе наложило штрафы на сумму более 146 млн руб.

Теги: Роспотребнадзор, мясо, проверка
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