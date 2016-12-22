Роспотребнадзор нашел нарушения во всех точках продажи шаурмы в Москве

Роспотребнадзор проверил 251 точку продажи шаурмы в Москве и везде выявил нарушения, говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 54% продукции не отвечает санитарным нормам по наличию бактерий (в частности золотистого стафилококка). В 140 смывах рук работников были обнаружены следы кишечной палочки и золотистого стафилококка.
Санитарно-техническое состояние и содержание помещений неудовлетворительное. Зачастую там нет подводки воды и условий для обработки и мытья мяса и овощей. При этом повара работают без одноразовых перчаток. Также не соблюдаются требования к прохождению медицинских осмотров и обязательной вакцинации сотрудников.
Также в некоторых случаях не были представлены документы на сырье, нарушены сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции.
Проверка была начата из-за обращений граждан, связанных с отравлениями шаурмой.
По результатам проверок составлено 293 протокола об административном правонарушении. Деятельность 112 точек была приостановлена на срок от 30 до 90 дней. Роспотребнадзор не допустил к реализации 1640 кг продукции и сырья. Общая сумма выписанных штрафов превысила 5,9 млн руб.