Роспотребнадзор нашел нарушения во всех точках продажи шаурмы в Москве

Роспотребнадзор проверил 251 точку продажи шаурмы в Москве и везде выявил нарушения, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 54% продукции не отвечает санитарным нормам по наличию бактерий (в частности золотистого стафилококка). В 140 смывах рук работников были обнаружены следы кишечной палочки и золотистого стафилококка.

Санитарно-техническое состояние и содержание помещений неудовлетворительное. Зачастую там нет подводки воды и условий для обработки и мытья мяса и овощей. При этом повара работают без одноразовых перчаток. Также не соблюдаются требования к прохождению медицинских осмотров и обязательной вакцинации сотрудников.