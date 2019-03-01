СМИ узнали о задержании двух россиян в Таиланде

СМИ узнали о задержании двух россиян в Таиланде

В Таиланде полиция задержала двоих россиян, которые были в розыске за вымогательство на острове Пхукет. Об этом сообщает местное Pattaya Mail.

34-летнего Ярослава Щеробатюка и 48-летнего Артура Стоцкого, по данным издания, задержали 18 февраля в городе Паттайя в тот момент, когда они пришли в иммиграционный офис, чтобы продлить визы. Ордер на их арест суд выдал еще 16 января.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

Ранее на этой неделе, 26 февраля, правоохранительные органы Таиланда сообщили о том, что они намерены депортировать из страны как минимум 11 россиян за нелегальную трудовую деятельность.