Полиция Таиланда пригрозила депортировать 11 россиян

Правоохранительные органы Таиланда намерены депортировать из страны 15 иностранных граждан, включая 11 россиян, за нелегальную трудовую деятельность. Об этом пишет The Phuket News со ссылкой на туристическую и иммиграционную полиции Пхукета.

По данным газеты, иностранцы были задержаны на прошлой неделе в рамках полицейской операции. Среди задержанных оказались 11 россиян, двое украинцев, молдаванка и гражданка Киргизии. Возраст россиян (10 женщин и мужчина), которых тайские власти намерены депортировать, варьируется от 26 до 56 лет.

По словам капитана туристической полиции Эккачая Сири, все задержанные были доставлены в полицейский участок Чалонга. Их обвинили в трудовой деятельности без соответствующего разрешения. Все 15 иностранцев признали свою вину, отметил полицейский.

​Он также рассказал, что до момента депортации они будут находиться под стражей. Их имена будут добавлены в «черный» список иммиграционной службы, добавил капитан полиции.