Полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле нижегородской школы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе возле школы №121 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками вневедомственной охраны при содействии полицейских была задержана автомашина, за рулем которой находился один из участников конфликта, предположительно, произведший выстрел», — заявили в полиции.

В ведомстве отметили, что у мужчины изъяли травматический пистолет, из которого, предположительно, велась стрельба. Самого задержанного доставили в ОВД.

По данным ТАСС, водитель оказался четвертым задержанным, который может быть причастен к инциденту со стрельбой. Директор школы №121 Елена Молодцова рассказала агентству, что трое мужчин, которые после стрельбы забежали в здание учебного заведения, были задержаны полицейскими. «У них не было ничего в руках, это были обычные и спокойные парни», — уточнила она.