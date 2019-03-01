Неизвестные устроили стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде

Неизвестные открыли стрельбу по прохожим возле средней общеобразовательной школы №121 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Вести Н» со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным издания, стрельба велась из пневматического пистолета. Злоумышленники вели стрельбу из проезжающего мимо учебного заведения автомобиля, уточняет портал. «Трое прохожих успели забежать в здание школы <...> Пострадал один человек. Он получил касательное ранение в плечо», — говорится в публикации.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Информацию об одном пострадавшем в результате стрельбы возле школы №121 подтвердили ТАСС в приемной заместителя губернатора Нижегородской области по безопасности. «Поступила информация о том, что двое неустановленных людей пытались прорваться в здание школы, но были остановлены охраной. Есть один раненый. Детали произошедшего устанавливаются», — заявили в приемной.