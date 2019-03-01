Неизвестные устроили стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,82 -0,09 EUR Бирж. 74,82 -0,19 Brent 66,27 0,24% USD Нал. 66,21 65,51 EUR Нал. 75,30 74,59 USD ЦБ 65,81 -0,08 EUR ЦБ 74,80 -0,16 EUR/USD 1,1366 -0,0010 BTC/USD Бирж. 3 918,90 23,44 IMOEX 2 479,40 -0,24% RTSI 1 186,66 -0,14% DJIA 25 916,00 -0,27% Nasdaq 7 532,53 -0,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 65,81 (-0,08) Quote, 12:37
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 74,8 (-0,16) Quote, 12:37
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о единой валюте с Россией Политика, 13:24 Посол Индии заявил о плане Нью-Дели общаться с Пакистаном без посредников Политика, 13:17 Глава МИД Германии не смог вылететь из Мали из-за поломки самолета Общество, 13:13 Лукашенко посоветовал прекратить нападки на Киев на российском ТВ Политика, 13:10 Неизвестные устроили стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде Общество, 13:09 Как сэкономить на доставке груза из Китая Pro, 13:04 Зеленский посчитал невозможным достижение мира на Украине без переговоров Политика, 12:59 Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии Политика, 12:57 Маск отправит на МКС названный в честь героини «Чужого» манекен Технологии и медиа, 12:53 «Зенит» раскритиковал календарь чемпионата России по футболу Спорт, 12:51 Дарите то, что любите: как будто выбирали для себя РБК и BMW, 12:44 Главу Чебаркуля задержали по подозрению в получении взятки Общество, 12:37 Количество хакерских атак для скрытого майнинга удвоилось за год Крипто, 12:35 От каких акций ждать роста в марте: список из 20 компаний Quote, 12:32
Общество ,  
0 
Неизвестные устроили стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде

Неизвестные открыли стрельбу по прохожим возле средней общеобразовательной школы №121 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Вести Н» со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным издания, стрельба велась из пневматического пистолета. Злоумышленники вели стрельбу из проезжающего мимо учебного заведения автомобиля, уточняет портал. «Трое прохожих успели забежать в здание школы <...> Пострадал один человек. Он получил касательное ранение в плечо», — говорится в публикации.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Общество
Подросток открыл стрельбу у школы в Красноярском крае

Информацию об одном пострадавшем в результате стрельбы возле школы №121 подтвердили ТАСС в приемной заместителя губернатора Нижегородской области по безопасности. «Поступила информация о том, что двое неустановленных людей пытались прорваться в здание школы, но были остановлены охраной. Есть один раненый. Детали произошедшего устанавливаются», — заявили в приемной.

Пресс-служба регионального управления Росгвардии сообщила, что стрельба произошла на Тонкинской улице. «В настоящее время устанавливаем, из какого типа оружия она велась и кем», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом в пресс-службе региональной Росгвардии заявили РБК, что на место инцидента выехали сотрудники лицензионно-разрешительной работы. «Это отдел, который занимается контролем оборота оружия», — сказал представитель ведомства.

Общество
Суд вынес приговор устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку

Директор школы №121 в Нижнем Новгороде Елена Молодцова заявила РБК, что на территории самой школы стрельбы не было. «Стрельбы на территории школы, в самой школе не было. Другой информацией я не располагаю», — сказала Молодцова.

Как сообщает телеканал «360» в Telegram, в Нижнем Новгороде возле школы произошли «разборки», в учеников никто не стрелял. «Одна из машин заехала в снежный тупик, и ее начали расстреливать. Два человека вышли из автомобиля, побежали к школе, которая оказалась неподалеку, спрятались там и вызвали полицию. Одного парня незначительно ранили», — говорится в публикации.

Общество
СК завел дело из-за устроенной школьником стрельбы в Красноярском крае

Телеканал РЕН ТВ, не уточняя источник информации, передает, что правоохранительные органы ведут розыск черного внедорожника Jeep Grand Cherokee. Из окна этого автомобиля, как отмечает телеканал, стрельбу вел мужчина. Мотивы произошедшего пока неизвестны.

Теги: стрельба, Школа, Нижний Новгород, Росгвардия, ГУ МВД России
Материалы по теме
В Эстонии подросток устроил стрельбу в школе
Общество
Подросток открыл стрельбу у школы в Красноярском крае
Общество
Директор политехнического колледжа в Керчи рассказала о нападении
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter