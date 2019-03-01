В Москве школьник попал в больницу после избиения одноклассником

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,79 -0,12 EUR Бирж. 74,87 -0,14 Brent 66,45 0,51% USD Нал. 66,18 65,50 EUR Нал. 75,29 74,60 USD ЦБ 65,81 -0,08 EUR ЦБ 74,80 -0,16 EUR/USD 1,1381 0,0005 BTC/USD Бирж. 3 912,70 17,24 IMOEX 2 479,55 -0,23% RTSI 1 187,39 -0,07% DJIA 25 916,00 -0,27% Nasdaq 7 532,53 -0,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 65,81 (-0,08) Quote, 12:37
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 74,8 (-0,16) Quote, 12:37
Умер один из организаторов поставок «ножек Буша» и спирта Royal в Россию Общество, 14:44 Shell сообщила о готовящемся в Гааге ее уголовном преследовании Бизнес, 14:37 В Москве школьник попал в больницу после избиения одноклассником Общество, 14:33 Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам Финансы, 14:27 Как музыка мешает продуктивности и креативности Стиль, 14:21 По Хибинам на машине: по шоссе, гравийке и проселкам без опасности РБК и Haval​, 14:20 «Нафтогаз» заявил о выигрыше иска против России об утрате активов в Крыму Политика, 14:16 Охота за головами: какие награды предлагали за преступников Общество, 14:10  РУСАДА запретило спортсменам пить пиво перед допинг-тестами Общество, 14:04 Британская армия объявила о завершении зачистки Солсбери от «Новичка» Политика, 14:01 Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве Политика, 14:00 Кремль ответил на слова Лукашенко о нежелании объединиться с Россией Политика, 13:59 СМИ назвали имя главного тренера «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне Спорт, 13:50 Выйти в ноль: как выплачивать ипотеку за счет сдачи купленной квартиры Недвижимость, 13:48
Общество ,  
0 
В Москве школьник попал в больницу после избиения одноклассником

Ученика московской школы №1574 госпитализировали после избиения сверстником. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, ученик пятого класса обратился за медицинской помощью с тупой травмой поясничной области и многочисленными ушибами. Школьника госпитализировали в хирургическое отделение. «В ходе опроса полицейскими ребенок сообщил, что эти травмы ему нанес одноклассник», — сообщил собеседник ТАСС. Также об этом рассказал источник «РИА Новости».

В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили РБК, что несовершеннолетний попал в больницу в Москве с различными травмами. «Вчера, 28 февраля, в полицию поступило сообщение из медучреждения, что к ним доставлен несовершеннолетний с телесными повреждениями. Со слов пострадавшего, данные повреждения были причинены ему 26 февраля», — сказали в пресс-службе. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

В школе №1574 сказали РБК, что все комментарии дает департамент образования. РБК запросил комментарий пресс-службы департамента образования Москвы.

Общество
В московской школе произошла массовая драка третьеклассников

Как отмечает ТАСС, в этой школе учились дети представителей советской элиты, в том числе Иосифа Сталина и наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, а также внучка писателя Максима Горького.

26 февраля в московской школе №67 произошла массовая драка учеников 3-го «А» класса. В драке участвовали пять девочек, четырех доставили в больницу. Медики зафиксировали у детей закрытые травмы живота, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Теги: Дети, Школа, избиение, Москва
Материалы по теме
Полиция начала проверку после избиения школьника в Новошахтинске
Общество
В московской школе произошла массовая драка третьеклассников
Общество
СК возбудил уголовное дело после избиения школьницы во Владивостоке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter