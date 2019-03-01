В Москве школьник попал в больницу после избиения одноклассником

Ученика московской школы №1574 госпитализировали после избиения сверстником. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, ученик пятого класса обратился за медицинской помощью с тупой травмой поясничной области и многочисленными ушибами. Школьника госпитализировали в хирургическое отделение. «В ходе опроса полицейскими ребенок сообщил, что эти травмы ему нанес одноклассник», — сообщил собеседник ТАСС. Также об этом рассказал источник «РИА Новости».

В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили РБК, что несовершеннолетний попал в больницу в Москве с различными травмами. «Вчера, 28 февраля, в полицию поступило сообщение из медучреждения, что к ним доставлен несовершеннолетний с телесными повреждениями. Со слов пострадавшего, данные повреждения были причинены ему 26 февраля», — сказали в пресс-службе. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

В школе №1574 сказали РБК, что все комментарии дает департамент образования. РБК запросил комментарий пресс-службы департамента образования Москвы.