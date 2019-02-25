Зеленский предложил украинцам выбирать министров через интернет

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский предложил гражданам самим определять претендентов на посты министров и глав правительства через интернет. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на канале «Команды Зеленского» в YouTube.

«Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?» — сказал он.

Зеленский предложил украинцам самим выбирать кандидатов на посты премьер-министра, главы Службы безопасности Украины (СБУ), министра иностранных дел и министра обороны.

21 января партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 31 марта. Впоследствии он подал документы в Центризбирком Украины.