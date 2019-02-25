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Зеленский предложил украинцам выбирать министров через интернет

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский предложил гражданам самим определять претендентов на посты министров и глав правительства через интернет. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на канале «Команды Зеленского» в YouTube.

«Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?» — сказал он.

Зеленский предложил украинцам самим выбирать кандидатов на посты премьер-министра, главы Службы безопасности Украины (СБУ), министра иностранных дел и министра обороны.

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21 января партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 31 марта. Впоследствии он подал документы в Центризбирком Украины.

Согласно опросу, проведенному социологическим Центром Разумкова, Зеленский является лидером среди кандидатов в президенты. Респонденты отдали ему 17,5% голосов, а те, кто собирается голосовать, — 19%. При этом действующий президент Петр Порошенко получил 13,1% и 16,8% соответственно, а лидер партии Батькивщина» Юлия Тимошенко — 11,5% и 13,8%.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, выборы президента
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