Общество , 12:37
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Главу Чебаркуля задержали по подозрению в получении взятки
Глава Чебаркульского городского округа Челябинской области Сергей Ковригин задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Челябинской области.
По данным следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. Взятка предназначалась за передачу объектов муниципальной собственности, говорится в сообщении СК. О каких именно услугах идет речь, в ведомстве не уточнили.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Согласно официальному сайту Чебаркульского городского округа, Сергей Ковригин официально вступил в должность главы округа в декабре 2015 года.