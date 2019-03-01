Главу Чебаркуля задержали по подозрению в получении взятки

Глава Чебаркульского городского округа Челябинской области Сергей Ковригин задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Челябинской области.

По данным следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. Взятка предназначалась за передачу объектов муниципальной собственности, говорится в сообщении СК. О каких именно услугах идет речь, в ведомстве не уточнили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Согласно официальному сайту Чебаркульского городского округа, Сергей Ковригин официально вступил в должность главы округа в декабре 2015 года.​