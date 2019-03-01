Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

Средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.

«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин», — сказала она. По ее словам, женщины не достигают такого же уровня образования, оплаты труда и карьерного роста, как мужчины.

Накануне Всемирный банк опубликовал исследование «Женщины, бизнес и закон–2019», которое показало, что только шесть стран мира достигли гендерного равенства — Бельгия, Франция, Дания, Люксембург, Швеция и Латвия. Все они по учитываемым индикаторам набрали 100 баллов. Исследование основано на законодательных базах 187 стран и изменениях, внесенных в них за последние десять лет.

Эксперты оценили гендерное равенство в России в 73 балла. По результатам исследования было установлено, что равноправие достигнуто в вопросах владения имуществом и свободы передвижения. Проблемными областями оказались оплата труда, начало карьеры, а также права, связанные со вступлением и расторжением брака.