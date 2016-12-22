Приговор бывшему мэру Биробиджана за продажу «Родины» оставили в силе

Суд Еврейской автономной области оставил в силе приговор экс-мэру города Андрею Пархоменко, приговоренному к четырем годам лишения свободы условно, говорится в сообщении прокуратуры региона. Он был осужден за продажу из муниципальной собственности по заниженной цене ряда земельных участков и зданий, в том числе кинотеатра «Родина».

«Суд Еврейской автономной области, рассмотрев материалы уголовного дела, обвинительный приговор оставил без изменения, жалобу — без удовлетворения. Приговор Биробиджанского районного суда ЕАО от 15 сентября 2017 вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

В период нахождения у власти в Биробиджане Пархоменко продал здание кинотеатра «Родина», художественную мастерскую, расположенные под ними земельные участки, гараж и кинооборудование, находящиеся в муниципальной собственности. Все имущество глава города продавал по заниженной стоимости, чем нанес бюджету ущерб на сумму 55 млн руб. Ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Ранее, 22 ноября, стало известно, что прокуратура попросила назначить экс-мэру Тамбова наказание в виде 4,5 лет условно. В Тамбове главу города обвинили в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями при заключении договора на строительство дорог.