В Волгоградской области пять человек погибли в ДТП с фурой

В Волгоградской области пять человек погибли в ДТП с фурой

На трассе в Михайловском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера, жертвами которого стали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, авария произошла в 09:30 по местному времени (08:30 мск) на 765-м км федеральной автодороги Волгоград — Москва. В полиции отметили, что столкнулись Mitsubishi Outlander и большегруз Volvo.

«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля от полученных травм погибли. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа районного отдела полиции и спасатели МЧС. Причины ДТП выясняются.