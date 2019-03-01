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Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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В Венесуэле сообщили об обещанных военным $20 тыс. за дезертирство

Более 100 военнослужащим и бойцам Национальной гвардии Венесуэлы пообещали по $20 тыс. за предательство. Об этом заявил глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес, передает Globovision.

«Мы насчитали более ста бойцов Нацгвардии, в том числе офицеров, которых на самом деле очень мало, которые очень перешли границу, ожидая получить до $20 тыс., предложенных им», — заявил министр.

По словам Лопеса, покинувшие Венесуэлу военные «никогда не были солдатами». Глава Минобороны назвал их «наемниками». «Солдат никогда не может стать наемником, солдат следит за соблюдением кодекса чести», — заявил он.

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СМИ узнали о дезертирстве 400 венесуэльских военных в Колумбию

Те, кто перешел границу — это «обманутые молодые люди», добавил министр. Он считает, что вооруженные силы республики не пострадают из-за дезертиров.

Как сообщило 27 февраля агентство EFE, в Колумбию из Венесуэлы за пять дней бежали 411 военных. По словам главы колумбийской миграционной службы Кристиана Крюгера, некоторые из них покинули ряды армии Венесуэлы с оружием в руках и в форме, а часть перед побегом взяла с собой семьи.

Ранее сообщалось, что отдельные солдаты армии Венесуэлы сдаются властям Колумбии. Такие случаи участились после того, как Каракас заблокировал поставки в страну гуманитарной помощи, посчитав ее провокацией со стороны оппозиции и Вашингтона.

В начале февраля на сторону Хуана Гуаидо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы вместо действующего лидера Николаса Мадуро, перешел генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес. Он заявил тогда, что 90% военных в ВВС страны не поддерживают Мадуро и считают его режим «диктаторским».

 
Теги: Венесуэла, военные, дезертирство
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