В Венесуэле сообщили об обещанных военным $20 тыс. за дезертирство

В Венесуэле сообщили об обещанных военным $20 тыс. за дезертирство

Более 100 военнослужащим и бойцам Национальной гвардии Венесуэлы пообещали по $20 тыс. за предательство. Об этом заявил глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес, передает Globovision.

«Мы насчитали более ста бойцов Нацгвардии, в том числе офицеров, которых на самом деле очень мало, которые очень перешли границу, ожидая получить до $20 тыс., предложенных им», — заявил министр.

По словам Лопеса, покинувшие Венесуэлу военные «никогда не были солдатами». Глава Минобороны назвал их «наемниками». «Солдат никогда не может стать наемником, солдат следит за соблюдением кодекса чести», — заявил он.

Те, кто перешел границу — это «обманутые молодые люди», добавил министр. Он считает, что вооруженные силы республики не пострадают из-за дезертиров.