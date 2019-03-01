В южнокорейском порту загорелось российское судно

На российском рыболовном судне, которое стояло на верфи в южнокорейском порту Пусан, произошел пожар. Об этом сообщает местное издание Chosun Ilbo. По его информации, эвакуированы шесть членов экипажа.

По предварительным данным полиции, пожар возник во время работ по разрезанию стального листа на полу рубки. Также отмечалось, что внутренние помещения судна были сильно задымлены, из-за чего доступ к ним был затруднен. К тушению возгорания привлекли более 100 пожарных.

Как заявил «РИА Новости» представитель Морского спасательно-координационного центра (МСЦК) Владивосток Николай Пирожков, речь идет о судне «Залив Ольга» с экипажем из 29 человек. Судно приписано к порту Владивостока, судовладелец — ПАО «Дальрыба».

По словам Пирожкова, пожар произошел 28 февраля в 15:20 по местному времени в одном из помещений надстройки. В 16:08 возгорание было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал, загрязнения нет, отметил он. Причины возгорания устанавливаются, добавил представитель МСЦК.