NYT узнала о приказе Трампа дать его зятю доступ к секретным данным

NYT узнала о приказе Трампа дать его зятю доступ к секретным данным

Дональд Трамп в 2018-м приказал дать его зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру доступ к совершенно секретной информации несмотря на опасения сотрудников ЦРУ

Джаред Кушнер (Фото: Susan Walsh / AP)

Зять и старший советник президента США Джаред Кушнер в 2018 году получил доступ к совершенно секретным данным после личного приказа Дональда Трампа, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, такое поручение Трамп дал главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли, который сообщил о «приказе» другим высокопоставленным чиновникам. Занимавший тогда пост советника Белого дома Дон МакГан во внутренней переписке утверждал, что решение дать Кушнеру доступ вызвало беспокойство в том числе у Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

В январе Трамп заявил NYT, что никак не участвовал в предоставлении его зятю доступа к засекреченной информации. Адвокат Кушнера, Эбб Лоуэлл говорил, что его клиент прошел все необходимые процедуры для получения доступа.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила изданию, что не дает комментариев по вопросу допуск к секретной информации.