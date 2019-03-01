Набсовет поручил «Роскосмосу» обойтись без аварий во время запуска

Набсовет поручил «Роскосмосу» обойтись без аварий во время запуска

Успешность пусков «Роскосмоса» в 2019 году должна составить 100%. Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета госкорпорации, которое прошло под председательством вице-премьера России Юрия Борисова. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса», поступившем в РБК.

Набсовет утвердил финансовый план «Роскосмоса» на 2019 год и ключевые показатели эффективности корпорации. Среди основных — поручение «Роскосмосу» выйти на показатели производства высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения, равные 49% от общего объема. Кроме того, выполнение «Роскосмосом» заданий гособоронзаказа и программы импортозамещения должно составить 100%.

Согласно решению набсовета, создание интегрированной структуры ракетного двигателестроения завершится во втором квартале 2020 года. Структура будет создана на базе НПО «Энергомаш», в ее состав войдут также ПАО «Протон-ПМ» (Пермский край), АО КБХА (Воронежская область), АО «НИИМаш» (Свердловская область), АО «КБХМ» (Московская область, общество) и АО «ОКБ «Факел» (Калининградская область).

Кроме того, на заседании набсовет «Роскосмоса» согласовал кандидатуры гендиректоров трех предприятий ракетно-космической отрасли. РКК «Энергия» возглавит Николай Севостьянов, ФГУП «ЦЭНКИ» — Андрей Охлопков, а ФГУП ЦНИИмаш — Сергей Коблов.