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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Бизнес ,  
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«Нафтогаз» сообщил об увеличении долга «Газпрома» на $200 млн

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что долг «Газпрома» перед украинской компанией вырос на $200 млн после того, как Стокгольмский арбитраж присудил ей победу в споре. Слова Витренко приводит пресс-служба «Нафтогаза».

«Мы заставим «Газпром» выполнить решение арбитража по делу о транзите и заплатить нам $2,56 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн», — сказал он.

Бизнес
«Нафтогаз» начал процесс взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге

Ранее 28 февраля «Нафтогаз» объявил о принудительном начале взыскания долга с российской компании в Люксембурге. Как отметил «Нафтогаз», украинская сторона уже получила газ на сумму $2,1 млрд, а остальные средства взимаются через процесс исполнения решения Стокгольмского суда в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США. Украинская компания также допустила, что взыскания с «Газпрома» могут начаться и в других странах. Представитель «Газпрома» отказался комментировать взыскание активов в Люксембурге.

Как сообщил в январе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, компания инициировала процессы по этому поводу в шести юрисдикциях, но он не уточнил, о каких именно странах или активах «Газпрома» идет речь.

Спор между двумя компаниями по контрактам на поставку и транзит газа идет с июня 2014 года. В 2018 году Стокгольмский арбитраж вынес решение, обязывающее «Газпром» выплатить Киеву $4,63 млрд за недопоставку в рамках транзитного договора. Российская компания смогла добиться в суде приостановки исполнения решения арбитража, позже «Нафтогаз» обжаловал это решение.
Теги: «Нафтогаз», ОАО "Газпром", Долг
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