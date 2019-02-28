МИД Украины ответил на публикации об отмене безвизового режима с Израилем

МИД Украины ответил на публикации об отмене безвизового режима с Израилем

Министерство иностранных дел Украины опровергло сообщения о планах Киева отменить безвизовый режим с Израилем. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

«Правда в том, что в случае нарушения прав украинских граждан в любой стране МИД будет инициировать пересмотр условий поездок, в т.ч. соглашений о безвизе. Неправда, что безвизовый режим с Израилем под угрозой», — сказала она.

Она отреагировала на соответствующие обращения украинских СМИ. «Украина может отменить безвиз с Израилем», — гласит заголовок «Украинской правды».

Издание пишет, что на пресс-конференции Зеленко сказала, что «если права украинских туристов будут систематически нарушаться, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе и целесообразности сохранения безвизового режима». Таким образом она отреагировала на ситуацию, когда Израиль отказал во въезде украинским туристам.