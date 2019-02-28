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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Политика ,  
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Росрыболовство объяснило преимущество вылова Украиной бычков в Азове

Росрыболовство подтвердило подписание протокола с Украиной о квотах вылова рыбы в Азовском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Протокол 30-й сессии российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море подписан двумя сторонами в феврале этого года», — говорится в сообщении.

В Росрыболовстве отметили, что договоренности, отраженные в протоколе, соответствуют интересам обеих сторон. Лимит по вылову тюльки страны определили в объеме 60 тыс. т, хамсы — 50 тыс. т, бычков — 15 тыс. т. Вылов тарани ограничили объемом 550 т, пиленгаса — 520 т, сельди черноморско-азовской проходной — 320 т.

Согласно договору, если осваивается 95% от общего лимита вылова, то промысел останавливают обе стороны. В протоколе также сохранили пункт о передаче судна-нарушителя в порт базирования после его задержания.

Ранее госагентство рыбного хозяйства Украины сообщило, что подписало с Россией протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море. Этот вопрос обсуждали еще в октябре 2018 года, однако тогда протокол не был подписан. По заявлению агентства, без протокола украинские рыбаки не могут законно ловить рыбу в этом регионе.

В Киеве отмечали, что подписанный протокол предоставляет ряд преимуществ Украине. В госагентстве сообщали, что лимит на вылов бычка для Украины составил 9 тыс. т, а для России — 6 тыс. т. В Росрыболовстве, как сообщает «РИА Новости», уточнили, что большая часть бычка выделялась украинским рыбакам и ранее, российской стороной эта рыба не востребована в таком объеме, как Украиной.

Теги: Росрыболовство, Азовское море, Украина
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