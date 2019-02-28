Адвокат прокомментировал заявление прокуратуры об имуществе Шестуна

Адвокат бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Андрей Гривцов заявил РБК, что ему неизвестно о наличии имущества на 425 млн руб. у его подзащитного Александра Шестуна.

«Уверен, что никаких объективных доказательств его наличия нет и быть не может», — сказал он.

Юрист назвал абсурдным заявление о том, что Шестуну принадлежат тракторы, хотя он никогда не занимался сельским хозяйством. Он не исключил, что впоследствии Шестуну продолжат приписывать имущество. Гривцов также задался вопросом, кому оно принадлежит, и «кому и по какой цене» оно попадет после изъятия у «псевдо-Шестуна».

«Видимо, продолжается формирование практики раскулачивания неких неизвестных людей под видом борьбы с коррупцией и Шестуном лично. Все это, на мой взгляд, попирает само понятие права собственности, которое отныне прокуратура, видимо, хочет признать не действующим», — заявил он.

Ранее представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что у Шестуна нашли 92 земельных участка и четыре здания, а также снегоходы Bombardier, катер Glastron, тракторы «Беларус-320» и «Беларус-1221.2», пять квадроциклов и погрузчик Hyundai.