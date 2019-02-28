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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Адвокат прокомментировал заявление прокуратуры об имуществе Шестуна

Адвокат бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Андрей Гривцов заявил РБК, что ему неизвестно о наличии имущества на 425 млн руб. у его подзащитного Александра Шестуна.

«Уверен, что никаких объективных доказательств его наличия нет и быть не может», — сказал он.

Юрист назвал абсурдным заявление о том, что Шестуну принадлежат тракторы, хотя он никогда не занимался сельским хозяйством. Он не исключил, что впоследствии Шестуну продолжат приписывать имущество. Гривцов также задался вопросом, кому оно принадлежит, и «кому и по какой цене» оно попадет после изъятия у «псевдо-Шестуна».

«Видимо, продолжается формирование практики раскулачивания неких неизвестных людей под видом борьбы с коррупцией и Шестуном лично. Все это, на мой взгляд, попирает само понятие права собственности, которое отныне прокуратура, видимо, хочет признать не действующим», — заявил он.

Ранее представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что у Шестуна нашли 92 земельных участка и четыре здания, а также снегоходы Bombardier, катер Glastron, тракторы «Беларус-320» и «Беларус-1221.2», пять квадроциклов и погрузчик Hyundai.

Бывшего главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных средств. В середине января Генпрокуратура оценила имущество Шестуна в 10 млрд руб. Она обнаружила у него 676 объектов недвижимости. По заявлению обвинения, большая часть из них оформлена на других лиц, подконтрольных бывшему чиновнику.

Теги: Александр Шестун, адвокат
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