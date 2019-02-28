В администрации Порошенко объяснили инцидент с шапкой

Представители администрации президента Украины Петра Порошенко назвали случайностью инцидент, когда украинский лидер сорвал шапку с девушки во время встречи с жителями Запорожья. Об этом они сообщили изданию «Новое время».

Ранее в Сети появилось видео, на котором Порошенко срывает шапку с девушки. Помимо этого в интернете также опубликовали кадры того, как украинский президент хватает за нос мужчину.

Ранее в феврале Порошенко нагрубил человеку во время выступления в Червонограде. Местные жители обратились к президенту с просьбой решить проблему долгов государственного предприятия «Львовуголь». Один из присутствовавших на вопрос Порошенко сказал, что не работает шахтером, однако его отец является шахтером уже более 30 лет. «Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я — балерина!» — сказал ему президент.