Порошенко нагрубил возмущенному долгами по зарплате шахтерам мужчине

Президент Украины Петр Порошенко ​во время выступления в Червонограде оскорбил шахтера, возмущавшегося долгами по зарплате. Об этом сообщают украинские «Вести».

По данным издания, во время визита президента в город местные жители обратились к нему с просьбой решить проблему с долгами госпредприятия «Львовуголь». На вопрос Порошенко к одному из обратившихся о том, работает ли он в шахте, тот ответил отрицательно, пояснив, что шахтером уже более 30 лет работает его отец.

На видео, опубликованном «Вестями», показано, как на трибуне во время выступления президента начались недовольные крики.

«Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я — балерина!» — ответил ему Порошенко.