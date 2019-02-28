Аэропорт Шереметьево подал в суд на Росавиацию и Минтранс

Аэропорт Шереметьево подал в суд на Росавиацию и Минтранс

Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) подал иск к Министерству транспорта и Росавиации на 20,6 млн руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы 26 февраля. В пресс-службе Шереметьево РБК рассказали, что аэропорт обеспечивает полеты государственных организаций, которые оплачиваются Росавиацией. При этом за оказанные в 2016 году услуги МАШ получил лишь частичную оплату.

«Ввиду данных обстоятельств, АО «МАШ» обратилось в Арбитражный суд с требованием к Росавиации, Минтрансу о взыскании недополученных денежных средств», — пояснили в пресс-службе.

В Минтрансе отказались от комментариев РБК.