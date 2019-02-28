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Boeing $500 (+14,25%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Аэропорт Шереметьево подал в суд на Росавиацию и Минтранс

Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) подал иск к Министерству транспорта и Росавиации на 20,6 млн руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы 26 февраля. В пресс-службе Шереметьево РБК рассказали, что аэропорт обеспечивает полеты государственных организаций, которые оплачиваются Росавиацией. При этом за оказанные в 2016 году услуги МАШ получил лишь частичную оплату.

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«Ввиду данных обстоятельств, АО «МАШ» обратилось в Арбитражный суд с требованием к Росавиации, Минтрансу о взыскании недополученных денежных средств», — пояснили в пресс-службе.

В Минтрансе отказались от комментариев РБК.

В конце июня 2018 года аэропорты из холдинга УК «Аэропорты регионов» подали иск к Росавиации на 21 млн руб. Причиной стали долги по обслуживанию самолетов силовых ведомств. Иски подали аэропорты в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Петропавловск-Камчатском.

Теги: Шереметьево, Росавиация, Минтранс, Арбитражный суд Москвы
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