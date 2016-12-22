Аэропорты Вексельберга подали в суд на Росавиацию

Аэропорты, входящие в холдинг УК «Аэропорты регионов», подали иски к Росавиации, это следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Как сообщили РБК в пресс-службе холдинга, сумма исковых требований составляет 21 млн руб. От остальных комментариев в компании отказались. ​

С исками в суд обратились аэропорт Стригино (Нижний Новгород), Курумоч (Самара), Платов (Ростов-на-Дону), Кольцово (Екатеринбург) и Елизово (Петропавловск-Камчатский). Заявления зарегистрированы 21–22 июня.

Источник «Интерфакса» рассказал, что причиной обращения в суд стали долги по обслуживанию самолетов силовых ведомств.

В Росавиации отказались прокомментировать РБК данную ситуацию.

В сентябре 2017 года стало известно, что государство прекратило в полном объеме возмещать аэропортам расходы на обслуживание самолетов силовых ведомств. Тогда российские аэропорты подали в Росавиацию заявки на 690 млн руб. по компенсации расходов, так как предусмотренный ведомством объем лимитов бюджетных средств на обслуживание в том году составил не более 40% настоящей потребности.

По закону самолеты государственной авиации освобождены от оплаты обслуживания в российских аэропортах. Аэропорты обслуживают их за свой счет, а затем государство компенсирует эти расходы через предоставление субсидий.

Холдинг «Аэропорты регионов» входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга.