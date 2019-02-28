При сходе лавины в КЧР пострадал директор казначейства банка «Открытие»

Одним из пострадавших при сходе лавины в Карачаево-Черкесии является директор казначейства банка «Открытие» Дмитрий Орлов. Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе группы «Открытие».

«Мы подтверждаем, что Дмитрий Орлов входит в число пострадавших от схода лавины в Карачаево-Черкесии и в настоящий момент находится в медицинском учреждении», — заявили в компании.

О том, что Орлов оказался среди пострадавших, ранее сообщило «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии при сходе лавины в районе хребта Дукка (курортная местность Архыз) ​пострадали шесть человек. Позже в администрации Зеленчукского района рассказали, что один человек погиб. Уточняется, что один из выживших находится в тяжелом состоянии.​