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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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При сходе лавины в КЧР пострадал директор казначейства банка «Открытие»

Одним из пострадавших при сходе лавины в Карачаево-Черкесии является директор казначейства банка «Открытие» Дмитрий Орлов. Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе группы «Открытие».

«Мы подтверждаем, что Дмитрий Орлов входит в число пострадавших от схода лавины в Карачаево-Черкесии и в настоящий момент находится в медицинском учреждении», — заявили в компании.

О том, что Орлов оказался среди пострадавших, ранее сообщило «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии при сходе лавины в районе хребта Дукка (курортная местность Архыз) ​пострадали шесть человек. Позже в администрации Зеленчукского района рассказали, что один человек погиб. Уточняется, что один из выживших находится в тяжелом состоянии.​

Теги: сход лавины, Карачаево-Черкесия
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