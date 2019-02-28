Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом

Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя городской администрации. Дата и формулировка увольнения не уточняются.

Как сообщалось 21 февраля, жительница Самарской области Анна Плотникова приехала на кладбище, чтобы похоронить бывшего гражданского мужа. Уточнялось, что мужчина умер 6 февраля. Женщина обратилась к местному предпринимателю в сфере ритуальных услуг для организации похорон. В день похорон на место погребения прибыли несколько десятков человек, которые не дали рабочим выкопать могилу, потребовав 50 тыс. руб. Тогда женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал ситуацию вопиющей и поручил оказать близким умершего необходимую помощь. Женщина от помощи властей отказалась.