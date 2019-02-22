Приехавшая с гробом к правительству женщина отказалась от помощи властей

Приехавшая с гробом к правительству женщина отказалась от помощи властей

В Самаре женщина, которая привезла гроб с погибшим мужем к зданию правительства региона, отказался от помощи властей. Об этом она рассказала «РИА Новости».

Женщина представилась Анной и сообщила, что ей позвонили представители губернатора и предложили помощь.​ «Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. <...> Мне сейчас не надо ничем помогать, мне просто нужно было похоронить человека», — рассказала Анна.

Она пояснила, что отнесла гроб к зданию правительства, так как вечером оказалась с ним одна посреди Самары и «была в шоке». «Что мне еще оставалось делать?», — спросила женщина.

По ее словам, сейчас гроб находится в ритуальном зале в Самаре, женщина вернулась в Тольятти, где живет вместе с ребенком от покойного. Анна уточнила, что в пятницу, 22 февраля, похоронит мужа в деревне.