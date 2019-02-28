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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погиб человек

В Карачаево-Черкесии в районе хребта Дукка Зеленчукского района при сходе лавины пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На место происшествия вылетел вертолет с 4 спасателями Архызского поисково-спасательного подразделения.

ТАСС уточнили в администрации Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, что один человек погиб, пятеро пострадали. Уточняется, что один человек находится в тяжелом состоянии.​

Общество
В Швейцарии на горнолыжном курорте лавина накрыла более 10 человек

Предположительно, пострадавшие катались вне трассы.

В январе на Эльбрусе погиб лыжник из Москвы. Он попал под лавину в запрещенном для катания месте.

Теги: КЧР, снежная лавина, спасатели
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