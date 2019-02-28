В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погиб человек

В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погиб человек

В Карачаево-Черкесии в районе хребта Дукка Зеленчукского района при сходе лавины пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На место происшествия вылетел вертолет с 4 спасателями Архызского поисково-спасательного подразделения.

ТАСС уточнили в администрации Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, что один человек погиб, пятеро пострадали. Уточняется, что один человек находится в тяжелом состоянии.​

Предположительно, пострадавшие катались вне трассы.