В Швеции задержали второго подозреваемого в шпионаже

В Швеции задержали второго подозреваемого в разведывательной деятельности. Об этом сообщается ​на сайте Службы государственной безопасности (СЭПО).

«Полиция безопасности 27 февраля задержала человека, подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности. Полиция уже давно работает над этим делом и проводит интенсивную разведывательную и следственную работу», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали в его кабинете. В СЭПО добавили, что он занимался шпионажем в отношении беженцев. В службе отметили, что этот метод направлен на то, чтобы «помешать беженцам критиковать режим в стране, из которой они бежали».

Шведский телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря СЭПО сообщает, что новое задержание не связано с тем, что произошло во вторник, 26 февраля. Телеканал со ссылкой на документы, направленные в окружной суд Стокгольма, добавляет, что подозреваемого заочно арестовали 25 февраля.