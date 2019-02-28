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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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В Швеции задержали второго подозреваемого в шпионаже

В Швеции задержали второго подозреваемого в разведывательной деятельности. Об этом сообщается ​на сайте Службы государственной безопасности (СЭПО).

«Полиция безопасности 27 февраля задержала человека, подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности. Полиция уже давно работает над этим делом и проводит интенсивную разведывательную и следственную работу», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали в его кабинете. В СЭПО добавили, что он занимался шпионажем в отношении беженцев. В службе отметили, что этот метод направлен на то, чтобы «помешать беженцам критиковать режим в стране, из которой они бежали».

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В Швеции арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию

Шведский телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря СЭПО сообщает, что новое задержание не связано с тем, что произошло во вторник, 26 февраля. Телеканал со ссылкой на документы, направленные в окружной суд Стокгольма, добавляет, что подозреваемого заочно арестовали 25 февраля.

Ранее в Стокгольме задержали сотрудника одной из шведских высокотехнологичных компаний. Его заподозрили в незаконной разведдеятельности в пользу российских спецслужб. По данным СЭПО, не позднее 2017 года его завербовали в качестве агента российской разведки, которая работает в стране под дипломатическим прикрытием.

Теги: Швеция, шпионаж
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В Швеции арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию
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