Кремль ответил на идею конгрессменов США собрать данные об активах Путина

Кремль ответил на идею конгрессменов США собрать данные об активах Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Конгресса США собрать данные о финансовых активах «Путина и его союзников», передает корреспондент РБК.

Песков усомнился, что Владимир Путин знает о данной инициативе Вашингтона, однако добавил, что президент изучит данный вопрос.

Пресс-секретарь также отметил, что американские законодатели постоянно занимаются проблематикой России и российских высокопоставленных лиц, «а не внутренними делами» своей страны.

«Это русофобские потуги, к которым в кремле привыкли относиться с иронией», — заключил Песков.