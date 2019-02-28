Трамп заявил о сохранении санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп после завершения саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что санкции против КНДР останутся в силе. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Трампа, Северная Корея хотела, чтобы в обмен на денуклеаризацию были сняты все ограничения, однако он не может на это пойти. По словам американского президента, Ким Чен Ын заверил его, что воздержится от ядерных испытаний.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что в ходе саммита во Вьетнаме лидеры США и КНДР не достигли соглашений. Встреча завершилась раньше, чем ожидалось, была отменена церемония подписания двустороннего соглашения.

Это была вторая встреча Дональда Трампа и им Ким Чен Ына. В прошлый раз они общались в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи был подписан совместный документ, предусматривающий денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.