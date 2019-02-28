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Минтруд опроверг сообщения о предстоящих массовых увольнениях

Минтруд России назвал сообщения СМИ о планирующихся весной массовых сокращениях не соответствующими действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК. 

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что ситуация на рынке труда стабильная.

Как пояснил Минтруд, работодатель обязан за два месяца уведомлять службу занятости о планируемом сокращении, однако это не означает, что все сотрудники будут уволены. В частности, в случае реорганизации предприятия уволенные сотрудники займут новые рабочие места. В ведомстве добавили, что еженедельно проводят мониторинг рынка труда, исходя из сведений о планируемых увольнениях. Их число «отражает естественное движения персонала на предприятиях» и варьируется незначительно, подчеркнул Минтруд.

Общество
Минтруд опроверг сообщения СМИ о грядущих массовых увольнениях

Ранее газета «Известия» со ссылкой на мониторинг Минтруда писала, что весной увольнения грозят, в частности, работникам автомобилестроения, транспортной отрасли, а также банковским служащим. Издание сообщило, что работу могут потерять 25, 8 тыс. автомобилестроителей, 23,4 тыс. транспортников, а также 15,4 тыс. сотрудников банковской и финансовой отраслей. Больше всего сокращений, как писала газета, ожидается в Москве — 18,7 тыс.

В декабре 2018 года «Известия» также сообщали, что увольнение грозит более чем 230 тыс. россиян, в первую очередь жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Минтруд опроверг эти сведения, указав, что резкого роста числа увольнений не ожидается. 

Теги: Минтруд, массовые увольнения
Материалы по теме
Минтруд опроверг сообщения СМИ о грядущих массовых увольнениях
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